Royal Republic in Stuttgart: So war das Konzert in den Wagenhallen

Die schwedischen Rocker von Royal Republic feiern auf ihrer Lovecop-Tour eine ausgelassene Party mit vielen Überraschungen. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Wagenhallen.
Für die große Menge an Wiederholungstätern, die seine Band Royal Republic schon einmal gesehen haben, hat Sänger Adam Grahn am Freitagabend eine Botschaft parat: „Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen zurückzukommen, denn wir sind besser denn je.“ Der energiegeladene 90-minütige Auftritt in den Stuttgarter Wagenhallen lässt da wenig Raum für Widerspruch.