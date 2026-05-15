Die Königshaus-Expertin Catrin Bartenbach gastiert demnächst in Fellbach. Im Gespräch äußert sie sich zu Höhenflügen und Skandalen der skandinavischen Monarchie.
Sie gehört zu den wenigen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die sich mit der Welt des Adels bestens auskennen: Catrin Bartenbach, in Stuttgart-Bad Cannstatt aufgewachsen, ist Fachfrau für Königshäuser. Im Rahmen des Europäischen Kultursommers in Fellbach mit den Gastländern Schweden, Dänemark und Norwegen lädt sie ein zu einer Reise in die royale Welt: Am Montag, 18. Mai, gibt sie um 19 Uhr im Fellbacher Ratsaal Einblicke in die offiziellen Residenzen und die verborgenen Schätze der drei nordischen Königshäuser. Vorab stellt sie sich den Fragen unserer Redaktion.