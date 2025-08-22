Royal-Kenner aus Hamburg: Ein Leben zwischen Adel und Afrika - Sir Rolf ist tot

Im deutschen Fernsehen gehörte er zu royalen Trauungen wie Krone und Kirche: Rolf Seelmann-Eggebert hat als Adelsexperte ein Stück TV-Geschichte geschrieben. Nun starb er im Alter von 88 Jahren.
Hamburg - "Sir Rolf" nannten ihn viele, "Königsfritze" er sich selbst: Rolf Seelmann-Eggebert war über Jahrzehnte der Adelsexperte schlechthin im deutschen Fernsehen - und hanseatisches Understatement typisch für den am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorbenen Wahl-Hamburger. Seelmann-Eggebert starb in Hamburg, wie der Norddeutsche Rundfunk unter Berufung auf die Familie mitteilte.