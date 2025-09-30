Royal ist Fan seiner Arbeit: Gary Oldman von Prinz William zum Ritter geschlagen

Der britische Schauspieler Gary Oldman wurde auf Schloss Windsor von Prinz William zum Ritter geschlagen. Der 67-Jährige zeigte sich nach 45 Jahren Karriere tief bewegt von der Auszeichnung.

Gary Oldman (67) durfte an diesem Dienstag einen der wichtigsten Momente seiner Karriere erleben: Auf Schloss Windsor erhielt der 67-jährige Schauspieler aus den Händen von Prinz William (43) den Ritterschlag für seine Verdienste um die dramatische Kunst. Nach 45 Jahren im Filmgeschäft eine Auszeichnung, die selbst den Oscar in den Schatten stellt - zumindest aus Sicht des frischgebackenen "Sir Gary Oldman".

"Es war sehr emotional", gestand Oldman laut dem "Evening Standard" nach der Zeremonie. "Wir haben etwa eine Minute gesprochen, aber ich konnte kaum meine Stimme finden", fügte er über die Begegnung mit William an. Der gebürtige Londoner, der durch seine Rollen als Winston Churchill, Sirius Black oder Sid Vicious weltberühmt wurde, wirkte ungewohnt sprachlos angesichts der royalen Ehre.

William ist "Slow Horses"-Fan

Besonders amüsant: Prinz William entpuppte sich als großer Fan von Oldmans aktueller Serie "Slow Horses". In der Apple-TV-Produktion spielt der Brite den heruntergekommenen MI5-Agenten Jackson Lamb - ungepflegt, zynisch und alles andere als königlich. "Jedes Mal, wenn ich Sie auf dem Bildschirm sehe, möchte ich Ihnen eine ordentliche Dusche geben", scherzte William laut Oldman. Die schlagfertige Antwort des Schauspielers: "Nun, ich denke, ich habe mich heute ganz gut herausgeputzt."

Prinz William erwähnte während ihrer kurzen Unterhaltung auch andere Rollen Oldmans - etwa aus "Das fünfte Element" und "Die dunkelste Stunde". "Er sagte, er sei sehr glücklich, dass ich heute hier war und dass er die Gelegenheit hatte, mir diese Ehre zu überreichen", berichtete der Schauspieler.

Für Oldman, der 2018 für seine Darstellung Churchills in "Die dunkelste Stunde" den Oscar gewann, ist der Ritterschlag noch bedeutsamer. "Ich dachte, der Oscar wäre eine große Sache. Ohne Respektlosigkeit gegenüber der Academy - aber das verblasst im Vergleich dazu", erklärte er offen. "Es ist einfach ein einzigartiges Ereignis. Ich fühle mich sehr geehrt, sehr demütig und geschmeichelt, alles in gleichem Maße."

Neben Sir Gary Oldman wurden am Dienstag auch die Golden-Globe-Preisträgerin Samantha Morton (48) und Fußballerin Rachel Daly (33) geehrt.