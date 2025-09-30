Royal ist Fan seiner Arbeit: Gary Oldman von Prinz William zum Ritter geschlagen

Der britische Schauspieler Gary Oldman wurde auf Schloss Windsor von Prinz William zum Ritter geschlagen. Der 67-Jährige zeigte sich nach 45 Jahren Karriere tief bewegt von der Auszeichnung.
Gary Oldman (67) durfte an diesem Dienstag einen der wichtigsten Momente seiner Karriere erleben: Auf Schloss Windsor erhielt der 67-jährige Schauspieler aus den Händen von Prinz William (43) den Ritterschlag für seine Verdienste um die dramatische Kunst. Nach 45 Jahren im Filmgeschäft eine Auszeichnung, die selbst den Oscar in den Schatten stellt - zumindest aus Sicht des frischgebackenen "Sir Gary Oldman".