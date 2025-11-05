Royal hielt Rede: Leonardo DiCaprio unterstützt Prinz William bei Umwelt-Gipfel

Prinz William durfte sich am zweiten Tag seiner Brasilien-Reise über hochkarätige Unterstützung freuen. Beim United for Wildlife Summit in Rio de Janeiro schaltete sich Hollywoodstar Leonardo DiCaprio per Videobotschaft zu.
Prinz William (43) bekam am Dienstag in Rio de Janeiro prominente Unterstützung - allerdings nicht persönlich, sondern digital. Leonardo DiCaprio (50) meldete sich laut "People" beim United for Wildlife Summit per Videobotschaft zu Wort und unterstrich damit die Bedeutung des royalen Engagements.