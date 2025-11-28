Royal gilt als Tanzshow-Fan: Motsi Mabuse freut sich auf nächstes Staatsbankett mit König Charles

In wenigen Tagen wird Motsi Mabuse zum dritten Mal König Charles und Königin Camilla treffen. Für das Bankett im Rahmen des Staatsbesuchs von Frank-Walter Steinmeier hat sie eine Einladung bekommen.
Mit ihrem authentischen und lebensfrohen Wesen hat Tanzprofi und Jurorin Motsi Mabuse (44) längst nicht nur die Herzen des deutschen Publikums erobert. Auch in Großbritannien, wo sie in der UK-Version von "Let's Dance" namens "Strictly Come Dancing" die Punkte vergibt, hat sie viele Fans - darunter auch mit blauem Blut. So gelten sowohl König Charles (77) als auch Königin Camilla (78) als große Bewunderer des Formats und von Mabuse. Ein Umstand, der ihr nun zum wiederholten Male eine große Ehre zuteilwerden lässt.