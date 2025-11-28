Royal gilt als Tanzshow-Fan: Motsi Mabuse freut sich auf nächstes Staatsbankett mit König Charles

In wenigen Tagen wird Motsi Mabuse zum dritten Mal König Charles und Königin Camilla treffen. Für das Bankett im Rahmen des Staatsbesuchs von Frank-Walter Steinmeier hat sie eine Einladung bekommen.

Mit ihrem authentischen und lebensfrohen Wesen hat Tanzprofi und Jurorin Motsi Mabuse (44) längst nicht nur die Herzen des deutschen Publikums erobert. Auch in Großbritannien, wo sie in der UK-Version von "Let's Dance" namens "Strictly Come Dancing" die Punkte vergibt, hat sie viele Fans - darunter auch mit blauem Blut. So gelten sowohl König Charles (77) als auch Königin Camilla (78) als große Bewunderer des Formats und von Mabuse. Ein Umstand, der ihr nun zum wiederholten Male eine große Ehre zuteilwerden lässt.

Denn wenn das britische Königspaar vom 3. bis 5. Dezember Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender zum Staatsbesuch empfängt, werden auch Mabuse und ihr Gatte Evgenij Voznyuk mit von der Partie sein. Beim feierlichen Staatsbankett anlässlich des ersten Besuchs eines deutschen Bundespräsidenten in Großbritannien seit 27 Jahren sind für Mabuse und Voznyuk zwei Plätze an der Tafel reserviert.

Im Gespräch mit dem Sender RTL blickt Mabuse voller Vorfreude auf das feierliche Event: "Für meinen Mann und mich ist es wieder eine besondere Ehre und Freude, Ihrer Majestät König Charles III. und Königin Camilla auf Schloss Windsor zu begegnen." Mehr denn je sei ihr in der aktuellen Zeit bewusst geworden, "wie wertvoll echter Austausch, Respekt und Miteinander sind".

Erstes Treffen fand 2023 in Berlin statt

Apropos miteinander: Bei ihrem nunmehr dritten Treffen mit König Charles und Königin Camilla weiß die 44-Jährige inzwischen, auf welche Besonderheit sie sich zu Tisch einstellen muss. Denn an der Seite ihres Mannes wird sie wohl nicht sitzen: "Wir werden getrennt. Diesmal bin ich vorbereitet. Beim letzten Mal wussten wir das nicht. Aber jetzt wissen wir das."

Erstmals hatte sie das britische Königspaar bei dessen Staatsbesuch in Deutschland im Jahr 2023 kennenlernen dürfen. Nur ein Jahr später flatterte eine persönliche Einladung von Charles in ihr Postfach - damals anlässlich des Treffens der Regierungschefs des Commonwealth im St. James Palast. Bald schon wird sie dem König also im dritten Jahr in Folge die royale Hand schütteln dürfen.