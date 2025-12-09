Royal Christmas: Wer feiert mit Charles III. und wer kommt nicht?

Die britischen Royals werden das Weihnachtsfest wohl wieder in vertrauter Runde um König Charles III. in Sandringham verbringen. Einige aus dem engeren Familienkreis sollen jedoch nicht dabei sein.

In vielen Familien ist es Brauch, dass alle an Weihnachten zusammenkommen und miteinander das besinnliche Fest begehen. Auch bei den britischen Royals ist dies nicht anders. Traditionell laden der König oder die Königin einen großen Teil der engeren Familie dazu ein. Entsprechend wird erwartet, dass König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) auch in diesem Jahr wieder in Sandringham mit den Verwandten feiern. Eine ganze Reihe an Royals wird dann aber wohl nicht dabei sein.

Camilla: Weihnachten mit dem Ehemann, aber ohne die Kinder Die Königin wird etwa auf die Anwesenheit ihrer Kinder verzichten müssen, wie kürzlich bekannt wurde. Ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) soll Richard Eden von der "Daily Mail" vor wenigen Tagen bestätigt haben, dass weder er noch seine Schwester Laura Lopes (47) anwesend sein werden. Man wolle sich abwechseln - im einen Jahr möchten die beiden demnach das Fest mit der Königsfamilie verbringen, im nächsten pausieren. "Meine Mutter hat gesagt: 'Ich würde mich freuen, wenn du kommst, ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr mit dir verbracht'", erzählte Bowles im letzten Jahr im Vorfeld Weihnachtens dem "Telegraph". In diesem Jahr wolle er in London auf dem Sofa seiner Ex-Frau Sara schlafen, scherzt er jetzt.

Andrew: Der verstoßene Bruder

Andrew Mountbatten-Windsor (65), einer der jüngeren Brüder Charles', sowie dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) sollen gar nicht erst willkommen sein. Der Monarch habe laut eines Berichts der "Times" aus dem September signalisiert, dass der einstige Prinz und seine ehemalige Partnerin nicht zu den Feierlichkeiten erscheinen sollen. Wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) steht Andrew bereits seit Jahren in der Kritik. Vor wenigen Wochen waren ihm schließlich seine Titel entzogen worden, auch der des Prinzen. Zudem war bekannt geworden, dass Ferguson weiterhin Beziehungen zu Epstein unterhalten haben soll, obwohl sie sich zuvor öffentlich von jenem distanziert hatte.

Harry: Der verlorene Sohn

Vermutlich wird auch Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (41) mit seiner Familie nicht nach Sandringham kommen. Zum einen lebt der Prinz mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44), in den USA - gemeinsam mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4). Zum anderen gilt des Verhältnis von Harry zu Charles sowie zu seinem älteren Bruder, Prinz William (43), seit Jahren als unterkühlt bis zerstritten.

Im September hatten Harry und Charles sich zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder persönlich in London getroffen. Dieses Treffen wurde vielerorts als wichtiger Schritt in Richtung Versöhnung gesehen. Trotzdem gehen britische Medien davon aus, dass die Lage noch lange nicht geklärt ist. Der Boulevardzeitung "Daily Express" sagte der Royal-Experte Richard Palmer kürzlich, dass ein Videoanruf "eine realistischere Option" als eine weihnachtliche Reise der Sussexes in Harrys alte Heimat sei: "Es ist zu früh für Harry und Meghan, an einer Veranstaltung wie dem königlichen Weihnachtsfest teilzunehmen, wenn es noch so viel zu klären gibt."

Diese Royals kommen nach Sandringham

Trotzdem dürfte der Landsitz der Königsfamilie an den Feiertagen mit Kindergelächter und warmen Worten gefüllt sein. Erwartet wird selbstverständlich die Anwesenheit von Thronfolger William, dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (43), und deren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Charles' Bruder Prinz Edward (61) soll mit seiner Frau, Herzogin Sophie (60), sowie deren Kindern Louise (22) und James (17) anreisen. Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) und deren Gatte, Sir Timothy Laurence (70), werden ebenfalls erwartet, genauso wie Annes Tochter, Zara Tindall (44), deren Ehemann, Mike Tindall (47), und deren drei Kinder.

Ob Andrews und Fergusons Töchter kommen, ist bislang nicht bekannt. Prinzessin Beatrice (37) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (35) hatten kürzlich eine Einladung zu einem Weihnachtsgottesdienst von Prinzessin Kate ausgeschlagen. In einer Instagram-Story schrieb Eugenie, dass die beiden gerne dabei gewesen wären. Die Rede war in den Medien davon, dass sie wohl aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen konnten. Manch Royal-Fan vermutete jedoch, dass sie aufgrund ihrer Eltern andere Beweggründe gehabt haben könnten. Würden sie das royale Weihnachtsfest verpassen, wären wohl auch ihre Ehepartner Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Jack Brooksbank (39) sowie ihre Kinder nicht in Sandringham zugegen.