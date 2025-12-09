Royal Christmas: Wer feiert mit Charles III. und wer kommt nicht?

Die britischen Royals werden das Weihnachtsfest wohl wieder in vertrauter Runde um König Charles III. in Sandringham verbringen. Einige aus dem engeren Familienkreis sollen jedoch nicht dabei sein.
In vielen Familien ist es Brauch, dass alle an Weihnachten zusammenkommen und miteinander das besinnliche Fest begehen. Auch bei den britischen Royals ist dies nicht anders. Traditionell laden der König oder die Königin einen großen Teil der engeren Familie dazu ein. Entsprechend wird erwartet, dass König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) auch in diesem Jahr wieder in Sandringham mit den Verwandten feiern. Eine ganze Reihe an Royals wird dann aber wohl nicht dabei sein.