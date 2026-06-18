Royal Ascot: Stanley Tucci fährt in der Kutsche mit

Beim Royal Ascot sorgte am dritten Renntag ein berühmter Gast für Aufsehen: Der Schauspieler Stanley Tucci nahm an der traditionellen Kutschenfahrt teil. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Felicity Blunt.

Der Schauspieler Stanley Tucci (65) hat sich beim diesjährigen Royal Ascot unter die illustre Gesellschaft der britischen Königsfamilie gemischt. Am dritten Renntag des traditionsreichen Pferderennens nahm der "Der Teufel trägt Prada"-Star an der traditionellen Kutschenprozession teil - im vierten Wagen, wie das Magazin "Town & Country" berichtet. An seiner Seite saß seine Ehefrau Felicity Blunt (45), gegenüber nahmen Lord und Lady Cavendish Platz.

Im Zylinder durch die Menge Optisch passte sich Tucci nahtlos an den streng geregelten Dresscode an: Er kam klassisch formal mit Zylinder. Dazu kombinierte er wenige Accessoires - braune Perlenarmbänder und eine Sonnenbrille. Seine Frau setzte derweil auf ein Kleid mit floralem Muster und einen markanten schwarzen Hut. Neben der Prozession erhielt Tucci laut Berichten zudem Zutritt zur Royal Box, wo er das Renngeschehen verfolgte.

Wie kam Tucci zu der Einladung?

Dass Nicht-Royals an der Prozession teilnehmen, ist beim Royal Ascot keine Seltenheit. Der Monarch lädt regelmäßig namhafte Gäste aus Kunst, Wirtschaft und öffentlichem Leben oder Mitglieder aus der erweiterten Familie ein, in den Pferdekutschen mitzufahren. So nahm etwa Ben Elliot, ein Neffe von Königin Camilla, am ersten Renntag im zweiten Wagen Platz.

Laut "Hello!-Magazin" dürften jedoch vor allem die royalen Verbindungen von Tuccis Ehefrau den Ausschlag gegeben haben. Felicity Blunt war die Literaturagentin der inzwischen verstorbenen Autorin Jilly Cooper. Königin Camilla galt als enge Freundin der Schriftstellerin.

Gute Beziehung zum König

Tucci pflegt schon länger ein gutes Verhältnis zum britischen Königshaus, insbesondere zu König Charles. 2025 stellte der Schauspieler bei einem Dinner auf dem Landsitz Highgrove ein Menü zusammen, das den Fokus auf nachhaltige Lebensmittel legte - ein Thema, das dem König seit Langem am Herzen liegt.

"Wir haben das Menü gemeinsam mit Francesco Mazzei entwickelt, dem Koch, der vor 13 Jahren auch meine Hochzeit ausgerichtet hat", erklärte Tucci dem Magazin "Town & Country". Später im selben Jahr besuchte er gemeinsam mit den Schauspielerinnen Kate Winslet und Meryl Streep die jährliche Preisverleihung der King's Foundation.