Royal Ascot: Stanley Tucci fährt in der Kutsche mit

Beim Royal Ascot sorgte am dritten Renntag ein berühmter Gast für Aufsehen: Der Schauspieler Stanley Tucci nahm an der traditionellen Kutschenfahrt teil. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Felicity Blunt.
Der Schauspieler Stanley Tucci (65) hat sich beim diesjährigen Royal Ascot unter die illustre Gesellschaft der britischen Königsfamilie gemischt. Am dritten Renntag des traditionsreichen Pferderennens nahm der "Der Teufel trägt Prada"-Star an der traditionellen Kutschenprozession teil - im vierten Wagen, wie das Magazin "Town & Country" berichtet. An seiner Seite saß seine Ehefrau Felicity Blunt (45), gegenüber nahmen Lord und Lady Cavendish Platz.