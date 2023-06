1 Königin Camilla und König Charles am zweiten Renntag Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Das britische Königspaar hat sich am Mittwoch erneut beim Pferderennen Royal Ascot gezeigt. Zum Auftakt des Renntages fuhren König Charles und Königin Camilla in einer Kutschprozession vor.









Nach dem Auftakt am Dienstag hat sich das britische Königspaar am Mittwoch bereits zum zweiten Mal beim Pferderennen Royal Ascot, das noch bis Samstag dauert, gezeigt. König Charles trug einen grauen Morning Suit und einen schwarzen Zylinder. Königin Camilla setzte auf ein zart rosafarbenes Sommerkleid und einen beigen Hut. Beide fuhren wie üblich zum Auftakt des Renntages in einer Kutschprozession vor.