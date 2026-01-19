Prinz Harry und Elizabeth Hurley sind beim Londoner High Court eingetroffen. Sie werfen dem Verlag der "Daily Mail" systematische Datenschutzverletzungen vor. Der Prozess könnte neun Wochen dauern - und Harrys letzter Kampf gegen die britischen Medien sein.
Am Londoner High Court hat am Montag ein aufsehenerregender Prozess begonnen. Prinz Harry (41) sitzt gemeinsam mit Sir Elton John (78), Elizabeth Hurley (60) und vier weiteren prominenten Klägern im Gerichtssaal. Ihr Gegner: Associated Newspapers Limited, der Verlag hinter "Daily Mail" und "Mail on Sunday". Der Vorwurf wiegt schwer - systematische und unrechtmäßige Informationsbeschaffung über fast zwei Jahrzehnte hinweg.