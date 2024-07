Rouen in Frankreich: Spitzturm von gotischer Kathedrale steht in Flammen

Spitzturm von gotischer Kathedrale steht in Flammen

Rouen in Frankreich

1 Der Spitzturm der Kathedrale in Rouen steht am Donnerstagmittag in Flammen. Foto: AFP/PATRICK STREIFF

Am Spitzturm der gotischen Kathedrale im französischen Rouen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes ist mittlerweile noch unbekannt, wie der Bürgermeister am Donnerstag via X mitteilte.











Am Spitzturm der gotischen Kathedrale im französischen Rouen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes sei bislang unbekannt, schrieb Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol am Donnerstag im Onlinedienst X (ehemals Twitter). An dem Turm waren laut Bericht eines AFP-Korrespondenten dicke Rauchschwaden zu sehen.