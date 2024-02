Rottweil: Tumult in der Stadthalle - Landes-Parteitag der AfD eskaliert

1 Chaotisch begann der Parteitag der AfD in Rottweil. (Symbolbild) Foto: IMAGO/BildFunkMV/IMAGO

Dass es Zwist auf offener Bühne gibt, ist bei Parteitagen der Südwest-AfD nichts Neues. Aber in Rottweil liefert sich der Landesverband ein beispielloses Chaos. Dahinter steckt ein alter Machtkampf.











Tumulte, Buhrufe, Blockaden: Die baden-württembergische AfD hat sich in der Rottweiler Stadthalle eine stundenlange Auseinandersetzung um die Abhaltung ihres eigenen Parteitags geliefert. Vorstandsmitglieder stritten am Samstag auf offener Bühne, sie schalteten sich gegenseitig die Mikrofone ab. Gegnerische Lager schrien und buhten sich aus. Erst am Nachmittag wurde eine Versammlungsleitung gewählt für die Veranstaltung, die eigentlich bereits um 10.00 Uhr beginnen sollte.