Rottweil: Sicherheitsgründe – AfD-Veranstaltung droht Abbruch

1 Die AfD-Veranstaltung in Rottweil begann mit Tumulten. (Symbolbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Nach den Tumulten durften die AfD-Mitglieder den Saal in Rottweil wieder betreten. Sollten nicht alle stimmberechtigten Mitglieder in den Saal kommen, könnte es sein, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss.











Link kopiert



Wegen Überfüllung der Stadthalle in Rottweil kann der Sonderparteitag der Südwest-AfD am Samstag nicht wie geplant beginnen. Die Folge: Tumult, Buhrufe, Saalräumung. Nach der Räumung des Saales haben die Mitglieder beim Parteitag der AfD in Rottweil den Saal wieder betreten dürfen.