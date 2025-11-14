Rottweil: Marder vertreibt Gemeinde aus der Kirche

Da hilft kein Weihrauch: In Rottweil sorgt ein Marder für dicke Luft. Sein Gestank macht eine Kirche unbenutzbar. Die Gemeinde weicht aus - und der Übeltäter versteckt sich.
Kirche geschlossen, Gottesdienste verlegt: Ein Marder hat die katholische Kirchengemeinde Auferstehung Christi im baden-württembergischen Rottweil vorübergehend zum Umzug gezwungen. Wie der "Schwarzwälder Bote" am Freitag berichtet, ist der Gestank im Kirchenraum so unerträglich, dass an Gottesdienste nicht mehr zu denken ist.