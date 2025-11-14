Rottweil: Marder vertreibt Gemeinde aus der Kirche

"Das ist wirklich nicht auszuhalten", sagte Pfarrer Jürgen Rieger der Zeitung. Ein Kammerjäger habe zwar mehrfach versucht, den Marder - tot oder lebendig - aufzuspüren, jedoch bislang ohne Erfolg. Spuren fand man demnach lediglich in den Heizungsschächten zwischen Kirche und Gemeindezentrum. Dort lagen Hinweise auf den ungebetenen Gast und einige Münzen, die offenbar nicht wie vorgesehen in einer Spendenbox gelandet sind. Der Geistliche dankte Ehrenamtlichen, die trotz der Widrigkeiten wichtiges Kircheninventar gerettet hätten und nun täglich die Kirche lüfteten.