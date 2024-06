Rottweil: Auto prallt in Firmengebäude - Fahrer läuft weg

1 Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein bislang Unbekannter ist mit einem Auto frontal in ein Firmengebäude in Rottweil gekracht und danach geflüchtet. Zeugen zufolge zog dich der Fahrer eine blutende Kopfwunde zu.











Ein Auto ist frontal in ein Firmengebäude in Rottweil geprallt und hat es massiv beschädigt. Stahlträger wurden verbogen und die Statik wurde wohl beeinträchtigt. Es müsse nun geklärt werden, inwieweit das Gebäude noch nutzbar sei, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall aus dem Auto und lief davon - eine Fahndung blieb erfolglos.