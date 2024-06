Am Freitagnachmittag kollidierte eine 29-Jährige in Rottweil mit ihrem Wagen mit einer Verkehrsinsel. Der Grund war wohl eine Spinne, die sich in ihrem Auto befand.

Wohl wegen einer Spinne im Auto ist am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Unfall auf der Neufraer Straße in Rottweil passiert.

Wie die Polizei mitteilte, war die 29-jährige Fahrerin eines VW Golf auf der Neufraer Straße in Richtung Saline in Rottweil unterwegs, als sie im Innenraum ihres Wagens eine Spinne bemerkte und wohl in Panik geriet.

Lesen Sie auch

In der Folge verlor die Frau laut Polizeiangaben die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Golf aus und verletzten die 29-Jährige leicht.

Rettungskräfte versorgte die Autofahrerin vor Ort medizinisch. Eine Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Wagen, an dem ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand.