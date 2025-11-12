Rottweil: 21-Jähriger wegen Totschlag an Mutter zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein junger Mann hat seine Mutter im Streit erschlagen – aus Verzweiflung, Wut und Angst, wie er später sagte. Das Gericht wendete Jugendstrafrecht an.
Ein 21 Jahre alter Mann ist unter anderem wegen Totschlags an seiner Mutter zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Nach Auffassung des Landgerichts Rottweil stand der zum Tatzeitpunkt Heranwachsende einem Jugendlichen gleich. Deshalb wendete die Kammer Jugendstrafrecht an. Der junge Mann hatte gestanden, seine Mutter im Februar mit einem Fleischklopfer getötet zu haben. „Dann weiß ich nichts mehr. Alles war voller Blut“, sagte der Angeklagte am ersten Prozesstag.