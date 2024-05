1 Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

In Rottenburg am Neckar haben Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe eines Campingplatzes eine männliche Leiche entdeckt. Nun sucht die Polizei Hinweise und Zeugen.











Link kopiert



In einem Waldstück bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ist eine unbekannte, männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam lag in der Nähe eines Campingsplatzes und wurde von Passanten gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.