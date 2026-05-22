Rottenburg: Kokain im Internet bestellt – 23-Jähriger an Paketstation festgenommen

1 Der 23-Jährige wollte ein Paket mit Drogen an einer Packstation abholen (Symbolbild). Foto: IMAGO/imagebroker/treet news

Neben Kokain findet die Polizei bei dem 23 Jahre alten verdächtigen auch Ecstasy, Bargeld und weitere Utensilien. Dem Mann wird Drogenhandel vorgeworfen.











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Weil er im Internet mehr als ein Kilogramm Kokain bestellt haben soll, ist ein 23-Jähriger aus Rottenburg (Kreis Tübingen) in Untersuchungshaft gekommen. Als der einschlägig vorbestrafte Mann das Paket mit den Drogen an einer Packstation abholen wollte, wurde er festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam mitteilten.