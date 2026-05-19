Rottenburg im Kreis Tübingen: Tödlicher Arbeitsunfall – Kollege von Lastwagen erfasst

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 67-Jähriger fährt auf einem Firmengelände in Rottenburg los - und erfasst nach ersten Erkenntnissen seinen Kollegen. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.











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Bei einem tödlichen Arbeitsunfall in Rottenburg im Landkreis Tübingen hat ein 67-Jähriger nach Polizeiangaben seinen Kollegen mit einem Lastwagen erfasst. Demnach war der Mann ersten Ermittlungen zufolge rückwärts auf ein Firmengelände gefahren. Als er anschließend wieder vorwärts losfuhr, erfasste er den 57-Jährigen, der vor dem Lastwagen vorbeilief.