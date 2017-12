Rottenburg im Kreis Tübingen Schwerer Unfall fordert vier Verletzte

Von red 30. Dezember 2017 - 19:00 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rottenburg sind drei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt worden, außerdem kam es zu einem hohen Sachschaden.





Rottenburg - Drei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 53.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in Rottenburg (Kreis Tübingen) ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, war ein 77 Jahre alter Dacia-Fahrer gegen 14.40 Uhr auf der Landesstraße 361 auf Höhe des Heuberger Hofes von Seebronn in Richtung Rottenburg unterwegs, als er offensichtlich zu spät erkannte, dass eine vor ihm fahrende 34-Jährige mit ihrem Hyundai bereits abgebremst hatte, um nach links in Richtung Heuberger Hof abzubiegen.

Der Mann krachte mit seinem Dacia mit großer Wucht ins Heck des Hyundai, der daraufhin auf die Gegenfahrspur schleudert. Dort kollidierte der Hyundai mit einem entgegenkommenden Audi, der mit zwei Personen besetzt war.

Der 77-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die Hyundai-Fahrerin sowie der 24-jährige Audi-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die L361 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.45 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht.