Der Polizei ist erneut ein Schlag gegen den Rauschgifthandel im Darknet gelungen. Ein 25-jähriger Mann aus Rottenburg sitzt nun in Haft.

Rottenburg - Die Polizei hat einen 25-jährigen mutmaßlichen Drogendealer verhaftet, der im Darknet im großen Stil Drogen bestellt haben soll. Die Ermittler waren über zwei Komplizen – einen 28-Jährigen und dessen 26 Jahre alte Frau – auf die Spur des 25-Jährigen gekommen.

Wie die Beamten melden, war zunächst der 28-Jährige ins Visier der Ermittler geraten, weil mehrere an ihn adressierte Postsendungen Drogen enthielten. Auf richterlichen Beschluss wurden weitere Postsendungen beschlagnahmt. Insgesamt befanden sich darin etwa 27 Gramm Kokain, über ein Kilogramm Amphetamine und mehr als 100 Ecstasytabletten.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch fanden die Kriminalbeamten weitere Drogen, und zwar mehr als 200 Ecstasytabletten, etwa neun Gramm Heroin sowie kleinere Mengen Marihuana und Kokain.

Rauschgiftspürhund „Hitchcock“ schlägt an

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen gelangten die Ermittler auch auf die Spur des 25-Jährigen, dessen Wohnung ebenfalls noch am selben Tag durchsucht wurde. Hierbei schlug der Rauschgiftspürhund „Hitchcock“ vor einer Kellertür an. Dort fanden die Beamten mehr als 30 Gramm Kokain, rund ein Kilogramm Amphetamine, 100 Gramm Marihuana sowie weitere Ecstasytabletten. Diese Drogen waren zum Teil schon verkaufsfertig verpackt. Auch der 25-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll das Ehepaar die Postsendungen für den 25-Jährigen in dessen Auftrag entgegengenommen haben.

Der bereits einschlägig polizeibekannte 25-Jährige ist geständig und wurde am Donnerstag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Daraufhin wurde der Mann in ein Gefängnis eingeliefert. Der 28-jährige, mutmaßliche Komplize befindet sich derzeit wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.