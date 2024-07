Rottenburg: Autos und Sattelzug kollidieren – zwei Menschen schwer verletzt

may 05.07.2024 - 11:29 Uhr

1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 28-Jähriger gerät mit seinem Auto bei Rottenburg auf die Gegenfahrbahn. Mehrere Fahrzeuge kollidieren und landen im Grünstreifen.











Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B28 bei Rottenburg sind ein Sattelzug und zwei Autos kollidiert. Zwei Menschen wurden dabei laut der Polizei schwer verletzt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 21-Jähriger kurz vor 15.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Rottenburg, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Stadtmitte/Wendelsheim sei er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten.