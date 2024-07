Rottenburg am Neckar: Keime in Fontänen-Wasser nachgewiesen

1 Das Wasser aus neuen Fontänen im Park in Rottenburg war mit Keimen belastet. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Bei einem Fest in Rottenburg am Neckar werden in einer Parkanlage neue Wasserfontänen eingeweiht. Kinder planschen - zahlreiche werden krank. Jetzt ist ein Laborergebnis da.











Im Wasser von Fontänen in einem Park in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) sind potenziell gesundheitsgefährdende Keime entdeckt worden. Das Wasser am Wasserspielplatz im Schänzle – einer Parkanlage – enthalte eine hohe Anzahl an Keimen, die geeignet sind, Magen-Darm-Erkrankungen hervorzurufen, teilte die Stadt nach Bekanntwerden eines Labor-Ergebnisses am Donnerstag mit.