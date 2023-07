1 Der Alleinvorstand der Roto Frank Holding, Eckhard Keill (links) im Gespräch mit Werksleiter Almir Poric Foto: Philipp Braitinger

Die Roto-Gruppe in Leinfelden-Echterdingen sieht sich als Problemlöser in Sachen Klimaschutz. Die Nachfrage nach Beschlägen für Fenster und Türen ist groß. Auch die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt beschert dem Unternehmen Rückenwind.









Zu den Verkaufsschlagern zählen Beschläge für Fenster und Türen sowie dazugehörende Dienstleistungen. Die Roto-Gruppe zählt zu den großen Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen und in der Region. Der Markt wächst, nicht nur in Deutschland. Wo neu gebaut oder saniert wird, ist Roto oft mit am Start. Wichtig für die Nachfrage ist außerdem das verstärkte Bewusstsein für gut isolierte Wohnungen. Der Alleinvorstand der Roto Holding AG, Eckhard Keill, spricht vom „Megatrend Energiesparen“. Ein wichtiger Bestandteil für ein effizientes Wohnen sind gut isolierte Fenster und Türen. „Wir sind Teil der Lösung. Klimaschutz fängt bei der Entscheidung für die richtigen Baustoffe und Bauelemente an“, meint er. Beim Endverbraucher ist Roto über seine Service-Sparte, die Roto Frank Professional-Service GmbH präsent. „Die reparieren alles, was sie vor die Flinte kriegen“, verspricht Keill.