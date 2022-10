1 Wie geht es weiter im Stuttgarter Leonhardsviertel? Foto: Mario Esposito

Ein neuer Bebauungsplan und auch eine öffentliche Veranstaltung zur Zukunft des Rotlichtquartiers lassen weiter auf sich warten. Woran liegt’s?















Link kopiert

Es ist still geworden ums Leonhardsviertel. Von den Ankündigungen von Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne), die Altstadt von allen Vergnügungsstätten zu befreien, war zuletzt nichts mehr zu hören. Dabei hätte der dazu notwendige neue Bebauungsplan schon längst alle Gremien passieren müssen. So war es geplant, nachdem die erste Vorlage dazu im Bezirksbeirat Mitte durchgefallen war. Danach sollte nicht nur ein Unterausschuss die Grundlagen für eine Neufassung liefern, auch die Bürger sollten beteiligt werden. Doch Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle hatte im Januar 2022 nur handverlesen dazu eingeladen, Medien waren ganz ausgeschlossen.

Stillstand im Rathaus

Wo also befindet sich der Prozess, das Rotlichtmilieu aus dem Viertel zu verbannen? Warum tut sich nichts? Pätzold lässt ausrichten: „Wir prüfen gerade, ob es noch alternative Wege gibt, die verschiedenen Ziele in einem Bebauungsplan zusammenzubringen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, daher gab es noch keine weiteren Termine.“ Auf die Nachfrage, was das bedeute, folgte die Antwort: „Ich bitte um Verständnis, dass wir eine weitere Präzisierung und Darstellung der verschiedenen Optionen derzeit nicht leisten können.“

Unsere Empfehlung für Sie Prostitution in Stuttgart Aus für Bordelle im Leonhardsviertel steht infrage Die Stadtplaner und Baurechtsbehörden wollen ein Prostitutionsverbot für die Altstadt durchsetzen. Doch vier Fraktionen im Gemeinderat wollen sich vorerst nicht auf die Linie der Verwaltung festlegen.

Bürgervotum

Aus der Bürgerschaft gibt es bereits klare Wortmeldungen. In zwei unterschiedlichen Petitionen durch die Initiatoren Heinrich Huth und John Heer haben sich über 1000 Bürger gegen den Bebauungsplan ausgesprochen. Welchen Einfluss haben diesen Stimmen? Antwort der Stadt: „Die Verwaltung nimmt die Einwände und Stellungnahmen aus Bezirksbeirat und der Bürgerschaft ernst.“

Wohnungsprostitution

Erhöht sich die Gefahr, dass sich das Sex-Gewerbe vom sicht- und kontrollierbaren Bereich noch stärker ins Dunkel der Wohnungsprostitution verlagert, sofern der Bebauungsplan umgesetzt wird? Als Indiz dafür gilt eine Liste, die schon jetzt rund 100 illegale Wohnungen aufzeigt. Die Existenz und den Besitz dieser Liste negierte die Stadt zunächst: „Seit dem Ausbruch der Coronapandemie ist allerdings eine starke Verschiebung der Prostitutionsverrichtung in private Zimmer und Hotels festzustellen. Die privaten Verrichtungsstätten sind beim Amt für öffentliche Ordnung und der Polizei in der Regel nicht bekannt.“ Auf Nachfrage heißt es dann: „Es gibt tatsächlich eine Liste „illegale Adressen in Stuttgart“, welche die Gewerbebehörde von der Polizei erhalten hat.“ Und auf die Frage, warum die Wohnungen nicht geschlossen werden, heißt es: „Die angesprochenen privaten Verrichtungsstätten sind keine offiziell angemeldeten Prostitutionsstätten, sondern in der Regel Privatwohnungen oder angemietete Zimmer. Diese fallen je nach Ausgestaltung des Überlassungsverhältnisses in vielen Fällen nicht unter das Prostituiertenschutzgesetz.“ Offenbar ein Irrtum in Unkenntnis des Textes des Prostituiertenschutzgesetzes: „Ein Prostitutionsgewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig Leistungen im Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person anbietet oder Räumlichkeiten hierfür bereitstellt.“ Auf weitere Fragen unserer Zeitung antwortete die Stadt nicht: Müssten nicht über die Stadtkämmerei und die Einnahmen der Vergnügungssteuer Informationen über diese Wohnungen vorliegen? Und wie viele Wohnungen/Sex-Betriebe zahlen in Stuttgart überhaupt Vergnügungssteuer?

Straßenstrich

Wer im vergangenen halben Jahr durchs Viertel streifte, konnte die Entwicklung mit eigenen Augen sehen: die Straßenprostitution nahm immer stärker zu. Ein Einschreiten der Polizei oder der Stadt, etwa durch Schließung der Stunden-Zimmer in der Katharinenstraße, ist bis heute nicht zu beobachten. Die Stadt sagt dazu: „Im Bereich des illegalen Straßenstrichs wird die geltende Rechtsverordnung über das Verbot der Prostitution im Innenstadtgebiet von Stuttgart konsequent umgesetzt.“

Neuer Bebauungsplan

Warum ist überhaupt ein neuer Bebauungsplan nötig? Denn durch Anwendung des Baurechts konnten insgesamt zwölf Betriebe zwischen 2010 und 2016 geschlossen werden. Die Stadt hat seit 2010 genau 14 Prozesse gegen diese Betreiber gewonnen. Dennoch beharrt die Stadt auf einer Novelle der baulichen Nutzungsmöglichkeiten: „Der neue Bebauungsplan ist nötig, weil der alte die aktuelle Vergnügungsstätten-Konzeption zu beispielsweise Wettbüros noch nicht abbildet. Diese soll ja gesamtstädtisch in neuen Vergnügungsstätten-Bebauungsplänen umgesetzt werden.“

Freibrief für Bordelle?

Im Rotlichtviertel wundert sich jeder, warum die beiden Laufhäuser in der Leonhardstraße 8 und 18, welche 2004 und 2006 den illegalen Betrieb aufgenommen haben, nicht längst geschlossen wurden. Beiden Objekten fehlt die baurechtliche Genehmigung. Die Betreiber der Häuser 4 und 7 in der Leonhardstraße berufen sich dagegen auf einen Bestandsschutz, der ihnen Legalität zusichere. Gleichwohl sind die Verwaltung und die Polizei gegen diesen Betreiber mehrfach aktiv geworden– sei es durch Kontrollen der Gewerbebehörde oder der Polizei zur Prüfung gültiger Arbeitspapiere der Prostituierten. Ganz anders als bei den Häusern 8 und 18. Hier wird die ungewöhnliche Passivität so begründet: „Die Betreiber haben die Möglichkeit, alle Rechtsmittel auszuschöpfen. Das macht die Verfahren zeitlich sehr langwierig.“ Auch diese Antwort verwundert. Denn der Hauseigentümer hat einen von ihm angestrengten Prozess gegen die Stadt beim Verwaltungsgericht Stuttgart 2011 und letztinstanzlich im Jahr 2016 beim VGH in Mannheim (VGH 8 S 84/14) verloren. Trotzdem hat die Baurechtsbehörde, die auch für die Umsetzung des Wohnraumzweckentfremdungsgesetzes zuständig ist, nie Schließungsverfügung gegen den Hauseigentümer und die Betreiber ausgesprochen.

Nicht nur aus diesem Grund scheint es nötig, dass Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) sein Versprechen („Wir werden eine öffentliche, moderierte Veranstaltung machen, bei der wir über die verschiedenen Themen informieren.“) einlöst und die vielen anderen ungeklärten Fragen und gewisse Widersprüchlichkeiten öffentlich mit den Bürgern klärt.