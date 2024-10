Zusammenstoß in Gerlingen – Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

6 In Gerlingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

In Gerlingen kommt es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Weilimdorfer Straße/Dieselstraße zu einem Unfall. Zwei Personen werden verletzt. Die Hintergründe.











Link kopiert



Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Gerlingen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Weilimdorfer Straße / Dieselstraße. Er wurde um 15.11 Uhr gemeldet.