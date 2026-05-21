Rothweiler attackiert Özdemir: AfD-Oppositionsführer bezeichnet Ministerpräsidenten als „Illusionskünstler“

1 Oppositionsführer Martin Rothweiler (AfD) bezeichnete Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) als „Illusionskünstler“. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Plakate mit Mini-Logo und ohne Parteinamen: Im Wahlkampf grenzte sich Cem Özdemir maximal von den Grünen ab – mit Erfolg. Der neue Oppositionsführer im Landtag kritisiert das scharf.











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Der neue Oppositionsführer im baden-württembergischen Landtag, der AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler, hat Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) als „Illusionskünstler“ bezeichnet. Viele Bürger hätten nicht die Grünen gewählt, sondern einen scheinbar parteilosen Kandidaten, der den Namen seiner Partei nicht auf seinen Plakaten erwähnt habe.