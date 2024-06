Rotes Kreuz in Ludwigsburg

1 Mit Rucksack und in der lila Jacke der Notfallseelsorge: Martin Weigl macht sich vom Pfarramt aus auf zum Einsatz. Foto: Mostbacher-Dix

In Krisen und außergewöhnlichen Gefühlslagen ist er mit seinem Team für die Menschen da: Martin Weigl, Pfarrer der Januariuskirche Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg), ist der oberste Notfallseelsorger im Landkreis Ludwigsburg.











„ Es gibt nichts, was es nicht gibt.“ Nachdenklich schaut Martin Weigl in die Ferne, als ob er Erlebtes Revue passieren ließe. Ist er doch nicht nur seit 2013 Pfarrer der evangelischen Januariuskirche Erdmannhausen mit seiner Frau, Pfarrerin Annegret Weigl. Er ist auch Leiter der Notfallseelsorge im Landkreis Ludwigsburg. Das Amt übernahm er im November 2020 von seinem Vorgänger Pfarrer Ulrich Gratz. „Ein wichtiger Dienstauftrag“, so der 45-Jährige.