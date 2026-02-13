An zwei wichtigen Positionen des Rettungsdienstes vom Roten Kreuz gibt es personelle Veränderungen. Diese geschehen kurz hintereinander.
Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes im Kreis Böblingen kommt nicht zur Ruhe. Wie kürzlich bekannt wurde, kehren gleich zwei Mitarbeiter an verantwortlicher Position dem Kreisverband Böblingen den Rücken. Mit Sven Peters verlässt einer der beiden Leiter des Rettungsdienstes das Rote Kreuz auf eigenen Wunsch. Nach langjähriger Tätigkeit im Rettungsdienst war er in diese Position aufgestiegen. Im Zuge einer Umstrukturierung wurden die DRK-Retter vor Kurzem in die Bereiche Nord und Süd aufgeteilt.