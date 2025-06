Roter Teppich vor der Eröffnung: Filmfest München: Rosalie Thomass kleine Tatort-Beichte

1 Filmfest München Opening Night mit (v.l.) Maria Furtwängler, Rosalie Thomass, Brigitte Hobmeier, Daniel Christensen, Lisa Maria Potthoff und Cathy Hummels. Foto: [M] IMAGO/APress / IMAGO/APress / IMAGO/Spöttel Picture

Trotz tropischer Temperaturen feierten 1.600 geladene Gäste die Eröffnung des 42. Filmfest München. Stars wie Maria Furtwängler, Cathy Hummels und Rosalie Thomass trotzten der Hitze auf dem türkisfarbenen Teppich.











Das 42. Filmfest München ist am Samstagabend bei tropischen Temperaturen mit einer glanzvollen Eröffnungsgala im Gasteig HP8 gestartet. Rund 1.600 geladene Gäste feierten den Beginn des renommierten Festivals und ließen sich von der Hitze nicht abschrecken. Auf dem türkisfarbenen Teppich tummelten sich zahlreiche Prominente, darunter Veronica Ferres, Uschi Glas, Michaela May, Jutta Speidel und Christine Neubauer. Den Eröffnungsfilm "The Ballad of Wallis Island" von Regisseur James Griffiths präsentierten die Hauptdarsteller Tim Key und Tom Basden ebenfalls persönlich auf dem roten Teppich.