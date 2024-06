Roter Teppich in Paris: Keira Knightley kommt mit Ehemann zu Fashion Week

1 Keira Knightley und James Righton zeigen sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Foto: IMAGO/Bestimage

Die Fashion Week lockt die Crème de la Crème der Prominenten nach Paris. Auch Schauspielerin Keira Knightley kam zur Modewoche - in selten gesehener Begleitung.











Dieser Termin ist offenbar Pflicht im Terminkalender von Keira Knightley (39): Schon mehrfach wurde der Hollywoodstar auf Chanel-Shows in Paris gesichtet. Auch am 25. Juni war die Schauspielerin in der französischen Hauptstadt dabei und legte im Rahmen der Fashion Week einen seltenen Paar-Auftritt hin. Sie kam in Begleitung ihres Ehemannes James Righton (40).