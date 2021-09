28 Zitronengelbes Kleid mit Taschen – so zeigt sich Kaley Cuoco („The Big Bang Theory“) bei der Verleihung der Emmy Awards. Was die anderen Stars trugen, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: dpa/Chris Pizzello

Was ziehe ich an? Diese Frage dürfte auch die Stars beschäftigen, die sich nun wieder auf roten Teppichen zeigen können. Die besten Bilder von der Verleihung der Emmys – aus Los Angeles und London.















Los Angeles - Warum soll es den Stars nach so vielen Monaten im Lockdown anders gehen? Wenn auch mit Stylisten beschäftigt sie die Frage: Was ziehe ich an, wenn der rote Teppich anlässlich der Emmy-Verleihung ausgerollt wird? Darf es etwas Schlichtes oder Auffallendes sein? Welcher Designer? Welche Schuhe? Und was für Schmuck?

Während in Los Angeles rund 600 Menschen in einem Zelt neben dem sonst als Veranstaltungsort genutzten Microsoft Theater zugelassen waren, wurden die Feierlichkeiten in London übertragen. Dort feierten etwa die Darstellerinnen und Darsteller der Serie „The Crown“ im Soho House. Die Schauspielerin Emma Corrin (bekannte als Diana aus „The Crown“) hat sich bei der Wahl ihres Outfits eventuell bei der Serie „The Handmaid’s Tale“ inspirieren lassen, Ellen Pompeo (bekannt als Meredith Grey aus „Grey’s Anatomy“) glänzte in einem tollen schwarzen Einteiler. Ansonsten zeigten die leuchtend bunten Roben der Stars: Alles ist möglich!