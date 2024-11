„Rote Rosen“-Vorschau heute: Julius ist am Boden zerstört (7.11.24)

1 "Rote Rosen": Leyla fährt zu Simon nach Pellworm, um ihm die Wahrheit, die sie erfahren hat, zu erzählen. Foto: NDR

In "Rote Rosen" fährt Leyla zu Simon nach Pellworm, um ihm etwas zu beichten. Julius fragt sich, was er falsch gemacht hat.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie will Simon nicht verraten, dass er der Vater ihres Kindes ist. Daher macht sich Leyla auf den Weg nach Pellworm, um ihm die Wahrheit zu sagen. Doch Simon reagiert kühl und glaubt nicht, dass er der Vater ist. Julius ist am Boden zerstört, weil Mo nach Florenz verschwunden ist, und er fragt sich, was er falsch gemacht haben könnte. Britta sucht einen Nachmieter für Jördis und schneller als erwartet stehen Jenny, Bella und Till vor der Tür, die am liebsten sofort einziehen würden.