„Rote Rosen“-Vorschau heute: Elyas ist am Boden zerstört (4.6.25)

Elyas ist am Boden zerstört

1 Arthur (Vivian Frey, r.) kann Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, l.) zwar vorübergehend besänftigen, aber letztlich stellt sie die Hochzeit infrage. Foto: NDR

In "Rote Rosen" quält Bella das schlechte Gewissen Elyas gegenüber.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella wird von ihrem schlechten Gewissen geplagt, weil sie Elyas das Haus auf dem Salzmarkt vor der Nase weggeschnappt hat. Sie möchte ihm alles erklären, doch Elyas hat inzwischen von einem anderen Interessenten erfahren, der ihn überbietet. Er ist am Boden zerstört und Bella bringt es nicht fertig, ihm die Wahrheit zu sagen. Amelie ist zunehmend genervt, dass Arthur Svenja so viel Beachtung schenkt. Zwar gelingt es ihm kurzzeitig, Amelie zu beruhigen, aber schließlich beginnt sie, die Hochzeit zu hinterfragen.

