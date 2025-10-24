1 Heiner muss die Wahrheit erfahren. Foto: NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Britta muss sich über ihre wahren Gefühle klar werden, während andere um Vertrauen, Liebe und Zukunft kämpfen.











Link kopiert



Britta kann Heiners Liebesgeständnis nicht vergessen. Doch je mehr sie darüber nachdenkt, desto klarer wird ihr: Mit Matteo fühlt sich alles leichter an. Schließlich muss sie sich eingestehen – sie hat sich in ihn verliebt. Währenddessen gehen Lou und Daniel ganz unterschiedlich mit der Angst vor dem Biopsie-Ergebnis um. Lou zeigt ihre Gefühle offen, während Daniel versucht, sie hinter Arbeit zu vergraben – doch Lou erkennt, wie sehr es in ihm brodelt. Toni und Noah trainieren für ihre Nordkap-Reise, doch der geplante Campingausflug endet alles andere als romantisch: Valerie mischt sich ein, und Toni verletzt sich. Carla ist enttäuscht, dass Britta und Gunter ihr vom Kauf des Dornenhofs abraten. Als Gunter erkennt, wie sehr sie das trifft, will er den Verkäufer selbst genauer unter die Lupe nehmen.