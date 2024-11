„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie gerät in Panik (4.11.24)

Valerie gerät in Panik

1 Jorik (Remo Schulze) entscheidet, mit Henni (Jonna Weidner) zurück nach Berlin zu gehen. Foto: NDR

In "Rote Rosen" fliegt Valeries Diebstahl auf. Franka und Julius bieten ihr Unterstützung an.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valeries Diebstahl wird aufgedeckt, woraufhin sie in Panik flieht und vor ein Auto läuft. Glücklicherweise bleibt sie bis auf ein paar Prellungen unverletzt. Franka und Julius bieten ihre Unterstützung an, doch Valerie lehnt jede Hilfe ab und reagiert wütend. Stattdessen versucht sie, Klaas erneut zu manipulieren, doch dieser stellt unmissverständlich klar, dass Valerie ihr Leben selbst in den Griff bekommen muss. Jorik bittet Amelie, den Kontakt zu Henni nach der Trennung nicht völlig abzubrechen. Aber Amelie möchte Abstand gewinnen, auch wenn es ihr schwerfällt, Henni loszulassen. Zu Amelies Schock entscheidet sich Jorik, mit Henni nach Berlin zurückzugehen!