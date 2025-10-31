„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenjas Junggesellinnenabschied steht an (31.10.25)

In "Rote Rosen" verläuft Svenjas Junggesellinnenabschied eher schleppend - bis Julius auftaucht.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Svenjas Junggesellinnenabschied startet schleppend. Selbst Elyas' Stripper-Auftritt sorgt kaum für Stimmung. Erst als Julius überraschend auftaucht, wird die Feier ausgelassen. Heiner hat derweil mit gemischten Gefühlen zu kämpfen. Die bevorstehende Hochzeit und Svenjas Umzug nach Berlin machen ihm zu schaffen. Als Gunter ihn zum Zeremonienmeister ernennt, ist Heiner stolz - und gleichzeitig so nervös, dass es zu ungeahnten Zwischenfällen kommt.