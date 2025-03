„Rote Rosen“-Vorschau heute: Svenja und Arthur kommen sich näher (31.3.25)

1 Britta (Jelena Mitschke) plant einen schönen Filmabend, schläft jedoch dabei ein. Foto: NDR

In "Rote Rosen" ist Heiner überzeugt, Britta für sich gewinnen zu können. Doch dann läuft alles anders.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Am nächsten Tag taucht Arthur nach Svenjas Rüge nicht bei der Arbeit auf. Sie ist enttäuscht über seine mangelnde Verantwortung. Doch Arthur hat ganz andere Pläne: Er will den vielen Fisch loswerden und verkauft ihn kurzerhand auf dem Stadtfest. Svenja ist von seiner Einfallsreichkeit angetan, und die beiden kommen sich näher - entgegen Svenjas ursprünglichen Absichten endet ihr Flirt schließlich in einem Kuss. Heiner hofft, Britta bei einem romantischen Filmabend für sich zu gewinnen, doch zu seiner Ernüchterung schläft sie einfach ein. Auf Tonis Rat hin wagt er einen zweiten Versuch - dieses Mal mit einem actionreichen Film. Wird das eher nach Brittas Geschmack sein?