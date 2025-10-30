„Rote Rosen“-Vorschau heute: Carla muss viel Kritik einstecken (30.10.25)

In "Rote Rosen" fühlt sich Carla von allen Seiten kritisiert.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Carla fühlt sich von allen Seiten kritisiert - von Gunter, Britta und Heiner. Ihre heftige Reaktion bringt sie ins Nachdenken: Vielleicht ist an den Vorwürfen doch etwas dran. Victoria schlägt Svenja und Arthur überraschend vor, ihre Hochzeit auf dem Gut zu feiern. Beide zögern, vor allem Svenja bleibt misstrauisch. Erst als Victoria auf ungewöhnliche Weise zeigt, wie ernst sie es meint, lässt sich Svenja überzeugen.