„Rote Rosen“-Vorschau heute: Valerie erfährt von Tonis und Noahs Affäre (30.9.25)

In "Rote Rosen" erfährt Valerie, dass Noah und Toni eine Affäre hatten.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Toni versucht, Noah die Wahrheit klarzumachen, und beendet kurzerhand Valeries Einkaufsbummel. Valerie ist verletzt und frustriert. Dann muss sie auch noch erfahren, dass Noah und Toni eine Affäre hatten. Arthur und Svenja sind überzeugt, dass niemand ihre Liebe zerstören kann. Doch als Victoria die Beziehung missbilligt, zieht Arthur Konsequenzen und bricht den Kontakt zu seiner Mutter ab. Victorias Rechtfertigungen kommen zu spät.