„Rote Rosen“-Vorschau heute: Mo hat Angst, sich vor seiner Familie zu outen (30.9.24)

In "Rote Rosen" glaubt Mo, sich niemals vor seiner Familie outen zu können. Amelie ist vom Schachwettbewerb enttäuscht.

Mo glaubt, dass er sich nach der Reaktion seiner Familie auf Onkel Ömers geheimes Schwulsein nicht mehr trauen kann, sich zu outen. Amelie ist voller Enthusiasmus, Hennis Schachfähigkeiten zu fördern, und malt sich schon aus, wie sie stolz neben dem Siegerpodest steht. Doch dann folgt die Enttäuschung: Ein Schachturnier hat wenig Glamour. Die Nachricht, dass der Askanier-Park einen Käufer sucht, bekommt für Amelie plötzlich eine neue Bedeutung.

"Rote Rosen" ist eine fesselnde deutsche Telenovela, die sich um das malerische Hotel "Drei Könige" in Lüneburg dreht. Die Serie folgt dem Leben verschiedener Charaktere, ihre Leidenschaften, Intrigen und romantischen Verstrickungen.

Im Zentrum stehen starke Frauenfiguren, die oft vor Herausforderungen des Lebens stehen, sei es in der Liebe, im Beruf oder in persönlichen Beziehungen. Die Handlung ist geprägt von Drama, Emotionen und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer*innen in ihren Bann ziehen.