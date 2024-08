1 Britta (Jelena Mitschke) und Carla (Maria Fuchs) vertragen sich. Carla verspricht, mehr für ihre Freundin da zu sein. Foto: NDR

Valeries Schwangerschaft sorgt für heftige Reaktionen: Klaas versucht verzweifelt, sie loszuwerden, während Jördis' Vertrauen in ihn erschüttert wird. Gleichzeitig löst Hannes mit einem Video über Urheberrechtsprobleme eine wahre Internet-Sturmflut aus.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nicht nur Klaas, sondern auch Jördis ist von der Nachricht von Valeries Schwangerschaft stark betroffen. Sie zieht sich entsetzt zurück. Franka redet ihr jedoch ins Gewissen und betont, dass ihre Liebe zu Klaas stark genug ist, um das Gespräch mit ihm zu suchen. Klaas gerät in Panik und bietet Valerie Geld an, damit sie mit dem Baby aus seinem und Jördis' Leben verschwindet. Valerie ist entsetzt, ebenso wie Jördis, die unfreiwillig alles mitgehört hat. Wütend über Richie dreht Hannes ein Video, in dem er die Urheberrechtsproblematik des Songs erklärt, was sofort zu einem Shitstorm führt.