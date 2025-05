Tina stellt ihre Ehe mit Ben in Frage

1 Svenja (Lea Marlen Woitack) erfährt perplex von Arthurs Verlobung. Obwohl sie glaubt, mit ihm abgeschlossen zu haben, versetzt ihr die Neuigkeit einen Stich. Foto: NDR

Tina ist fassungslos, als sie Bens Liste mit ihren Schwächen entdeckt – und lässt sich trotzdem auf einen Kuss mit ihm ein. Britta findet im Krankenhaus zu ihrer alten Stärke zurück. Svenja wird von Arthurs Verlobung überrascht – und von ihren Gefühlen überrollt.











Link kopiert



14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben will sich emotional von Tina lösen und erstellt dafür eine Liste mit all ihren negativen Eigenschaften. Als Tina diese Liste entdeckt, ist sie tief verletzt und fragt sich, ob ihre ganze Ehe für Ben nur ein Irrtum war. Doch dann gesteht Ben ihr, dass er sie trotz allem noch genauso liebt wie am Anfang. Daraufhin gibt Tina ihren Gefühlen nach - die beiden küssen sich leidenschaftlich. Währenddessen bekommt Britta das Angebot, wieder im Krankenhaus zu arbeiten. Als sie gemeinsam mit Toni einer Frau das Leben rettet, erkennt sie, dass ihre wahre Berufung die Arbeit als Oberärztin ist.