„Rote Rosen“-Vorschau heute: Till kommt nicht mit dem Tod seiner Mutter klar (29.11.24)

1 Als Svenja (Lea Marlen Woitack) mit Till (Francesco Oscar Schramm) reden will, wirft er ihr überfordert an den Kopf, dass er wünschte, sie wäre anstelle seiner Mutter gestorben. Foto: NDR

Ben gibt Britta in "Rote Rosen" mit seiner spontanen Trauerrede halt. Till kommt mit dem Tod seiner Mutter nicht klar.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta wird von ihrer Trauer überwältigt und kann sich zunächst nicht dazu durchringen, der Beerdigung beizuwohnen. Erst im letzten Moment findet sie die Kraft dazu. Bens spontane und herzliche Trauerrede gibt ihr Halt, doch der Abschied fällt ihr schwerer als erwartet. Till versucht, den Tod seiner Mutter zu verdrängen und hat auch in der Schule nichts davon erzählt. Als er ein ärztliches Attest für die versäumten Tage benötigt, nimmt er kurzerhand Noahs Attestblock. Svenja erfährt davon und will mit Till sprechen, woraufhin er in seiner Überforderung sagt, er wünschte, sie wäre statt seiner Mutter gestorben.