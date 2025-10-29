„Rote Rosen“-Vorschau heute: Lou versucht, vor Daniel stark zu bleiben (29.10.25)

In „Rote Rosen“ steht Lou Daniel nach dessen Krebsdiagnose bei, doch schon wenig später bröckelt die Fassade.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Lou bleibt stark an Daniels Seite, nachdem er seine Krebsdiagnose erhalten hat. Erst durch Victoria kann sie ihre Fassade fallen lassen. In den Armen ihrer Mutter gesteht sie unter Tränen ihre große Angst, Daniel zu verlieren. Simon sucht eine neue Wohnung, doch Elyas überredet ihn, sich von Valerie nicht vertreiben zu lassen. Er entscheidet, mit Olivia im Dachgeschoss wohnen zu bleiben - sehr zum Missfallen von Valerie.