„Rote Rosen“-Vorschau heute: xValerie bekommt Unterstützung von Gisela(29.9.25)

In "Rote Rosen" ist Arthur sichtlich erleichtert, als Svenja aus dem Koma erwacht.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Arthur ist erleichtert, dass Svenja aus dem Koma erwacht. Doch als sie nach Jenny fragt und ihn bittet zu gehen, ist er verwirrt. Später berichtet Svenja von ihrer Begegnung mit Jenny und ihrem Schuldgefühl. Britta macht ihr klar, dass es nicht Jenny war, sondern ihre eigenen Gewissensbisse. Valerie zeigt sich gerührt, als Gisela ihr mehr Unterstützung zusichert. Gleichzeitig ärgert sie sich, keine zusätzlichen Einnahmen zu haben. Als sie von Noahs Aktiendepot erfährt, hat sie plötzlich eine Idee.