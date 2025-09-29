„Rote Rosen“-Vorschau heute: xValerie bekommt Unterstützung von Gisela(29.9.25)

1 Valerie (Maike Johanna Reuter r.) ist gerührt, als Gisela (Martina Eitner-Acheampong) ihr versichert, sie künftig mehr zu unterstützen. Trotzdem ärgert es sie, keine Nebeneinkünfte mehr zu haben. Als sie von Noahs (Jan Liem l.) Aktiendepot hört, kommt ihr eine Idee… Foto: NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Arthur ist erleichtert, dass Svenja aus dem Koma erwacht. Doch als sie nach Jenny fragt und ihn bittet zu gehen, ist er verwirrt. Später berichtet Svenja von ihrer Begegnung mit Jenny und ihrem Schuldgefühl. Britta macht ihr klar, dass es nicht Jenny war, sondern ihre eigenen Gewissensbisse. Valerie zeigt sich gerührt, als Gisela ihr mehr Unterstützung zusichert. Gleichzeitig ärgert sie sich, keine zusätzlichen Einnahmen zu haben. Als sie von Noahs Aktiendepot erfährt, hat sie plötzlich eine Idee.