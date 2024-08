1 Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) sichert Leyla (Alinda Yamaci) einen Probetag zu. Marvin (Maurice Pawlewski) und Jolina (Hanna-Marie Hofmann) hören gespannt zu. Foto: NDR

Valerie überrascht Klaas mit einer schockierenden Nachricht, doch seine Reaktion ist alles andere als herzlich. Hannes erlebt unterdessen eine böse Überraschung, als sein Erfolg sich als Betrug entpuppt.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie erscheint unerwartet in Lüneburg, um mit Klaas zu sprechen. Doch Klaas macht ihr unmissverständlich klar, dass er keinen Kontakt mehr zu ihr wünscht. Das könnte jedoch kompliziert werden, denn Valerie ist von ihm schwanger! Inzwischen wird Hannes' Song "Only When You Move" als Remix im Internet populär und erklimmt die Hit-Listen. Stolz freut er sich, dass seine Musik bei der jungen Generation gut ankommt. Doch dann erkennt er, dass sein Freund Richie Sky ihn beim Rechteverkauf betrogen hat. Hannes ist außer sich, denn Richie profitiert von seinem Song!