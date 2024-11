„Rote Rosen“-Vorschau heute: Britta steckt im Gefühlschaos (28.11.24)

1 "Rote Rosen": Britta (v.) freut sich, als Carla vor ihr steht. Foto: ARD-Programmdirektion

In "Rote Rosen" ist Britta freudig überrascht, als Carla plötzlich vor ihrer Tür steht. Franka bekommt ein Jobangebot aus München.











14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta verdrängt ihre Gefühle und schiebt die Organisation von Hendriks Trauerfeier auf Amelie und Ben ab. Stattdessen fokussiert sie sich ausschließlich auf die Übernahme der Praxis. Als sie Carla um Hilfe bittet und diese aus den USA kommen soll, missversteht Britta die Situation und denkt, Carla hätte keine Zeit für sie. Ihre Hilflosigkeit führt dazu, dass sie ungerecht gegenüber anderen wird - bis Carla plötzlich doch vor ihr steht! Franka erhält ein Jobangebot aus München, zögert aber, da sie Ben in seiner Trauer nicht allein lassen will. Ben zeigt jedoch überraschendes Verständnis, und Franka nimmt den Job erleichtert an.