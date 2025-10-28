„Rote Rosen“-Vorschau heute: Toni macht Noah Vorwürfe (28.10.25)

In „Rote Rosen“ zeigt sich Noah einfühlsam gegenüber Valerie, doch sie deutet seine Gesten falsch.
14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen
Valerie deutet Noahs Fürsorge als Zeichen von Liebe. Toni macht Noah Vorwürfe, denn so wird Valerie sich nie von ihm lösen. Erst als Noah klare Grenzen setzt, zieht Valerie sich zurück. Toni und Noah versöhnen sich und erklären die WG zur "Valerie-freien Zone". Ob das gelingt? Richard erfährt, dass Bella in Lüneburg bleiben will. Er versucht, sie zum Umzug nach Berlin zu bewegen, da sie ihm im Weg steht.